البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا طعننا في الظهر

اتهم المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو (الأحد) كندا بالإدلاء ببيانات "مثيرة للاستقطاب" بشأن سياسة الولايات المتحدة التجارية.

وقال، كودلو، إن الرئيس دونالد ترمب اضطر للانسحاب من بيان مشترك لمجموعة السبع لأن رئيس الوزراء الكندي "طعننا في الظهر".

وقال كودلو في برنامج (حالة الاتحاد) الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) "جاستن ترودو عقد مؤتمرا صحفيا وقال إن الولايات المتحدة تهيننا. وعلى كندا أن تدافع عن نفسها. ترودو يقول إننا المشكلة فيما يتعلق بالتعريفة. الجزء غير الحقيقي في هذا هو أنهم يفرضون تعريفات ضخمة".

وأضاف "هذا هو الأمر، لقد طعننا في الظهر من غير ريب".