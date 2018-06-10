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سياسة|تركيا

أردوغان: مستشار النمسا يقود العالم نحو حرب بين الصليب والهلال

9/6/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الخطوات التي يتخذها المستشار النمساوي (سيباستيان كورتس) تقود العالم إلى حرب بين الصليب والهلال".

وأضاف أردوغان في حفل إفطار إن خطط النمسا لإغلاق المساجد "تقود إلى حرب بين الصليب والهلال (…) الخطوات التي يتخذها المستشار النمساوي تقود العالم إلى هذا الاتجاه".

وكان أردوغان يشير إلى قرار النمسا بإغلاق 7 مساجد وترحيل عدد كبير من الأئمة، بدعوى "تبني أفكار راديكالية ونشر توجهات قومية".

كما ألغت فيينا تصاريح إقامة لأئمة تابعين للاتحاد التركي النمساوي للثقافة الإسلامية والتضامن الاجتماعي المرتبط برئاسة الشؤون الدينية التركية بدعوى "تلقيهم تمويلا من الخارج".

وقال الرئيس التركي "يجب على الغرب أن يضع حدا لسلوك رجاله، وفي حال لم يحدث هذا فإن هذه الحسابات ستذهب إلى اتجاه آخر".

وأضاف أردوغان: "يريدون أن يطردوا رجال الدين التابعين لنا من النمسا، لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك".

المصدر : الأناضول
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