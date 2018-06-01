لندن تبحث منح أيرلندا الشمالية صفة بريطانية أوربية مشتركة

قال مسؤول بريطاني إن بلاده تبحث محاولة كسر الجمود في محادثات خروجها من الاتحاد الأوربي باقتراح منح أيرلندا الشمالية صفة بريطانية أوربية مشتركة تمكنها من التجارة بحرية مع الطرفين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة البريطانية بحثت اقتراح إقامة منطقة تجارة حدودية عازلة على مساحة 16 كيلومترا ليستخدمها التجار المحليون كمزارعي منتجات الألبان بعد أن تخرج بريطانيا من التكتل.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح من بين الأفكار المطروحة للمناقشة.

وستصبح أيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوربي بعد خروج لندن من التكتل في مارس/ آذار 2019، ولا تزال هي أصعب قضايا المحادثات بين الجانبين كما تمثل تهديدا للسلام في المنطقة.

وذكرت صحيفة ذا صن نقلا عن مسؤول بريطاني كبير أن المنطقة الاقتصادية الخاصة ستسمح للتجار الذين يمثلون 90 في المئة من حركة المرور عبر الحدود بالعمل وفقا لنفس القواعد المعمول بها جنوبي الحدود.

ومن المرجح ألا تلقى الفكرة صدى لدى الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية الذي يؤيد حكومة الأقلية بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إذ قال الحزب إنه سيعارض أي اتفاق للخروج ينص على التعامل مع المنطقة وفقا لقواعد مختلفة عن باقي بريطانيا.

ويلتزم الاتحاد الأوربي وبريطانيا بالإبقاء على حرية انتقال البشر والبضائع عبر الحدود الأيرلندية من دون العودة إلى نقاط التفتيش التي تعيد إلى الأذهان ثلاثة عقود من العنف في المنطقة، انتهت باتفاق الجمعة العظيمة عام 1998.