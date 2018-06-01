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سياسة

شاهد: قوات الأمن الهندية تدهس 3 أشخاص في كشمير

1/6/2018

أفادت تقارير إخبارية أن قوات الأمن الهندية أصابت ثلاثة دهسا بعد اندلاع مواجهات مع سكان سريناغار الكشميرية الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الاشتباكات اندلعت أثناء احتجاجات لعشرات من سكان المدينة عقب (صلاة الجمعة) دعوا خلالها إلى أنهاء حكم الهند على الإقليم المتنازع عليه في الهيمالايا.

ومدينة سريناغار هي العاصمة الصيفية لإقليم جامو وكشمير.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين أن الواقعة حدثت بالخطأ فيما كان الجنود يحاولون الهرب من المحتجين الذين كانوا يلقون الحجارة على مركبتهم.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة، تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها، غير أن الهند تطلق عليهم اسم "مسلحين".

وتأتي الاحتجاجات بعد شهور من الاشتباكات المعتادة التي أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والمدنيين من الهند وباكستان.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير ذا الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت آلاف النساء امرأة للاغتصاب في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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