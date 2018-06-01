شاهد: بركان ميرابي بإندونيسيا يقذف حمما بارتفاع 6 كيلومترات

أطلق جبل ميرابى الإندونيسي أعمدة الرماد بلغت حوالي 6 كيلومترات في ثورة استمرت دقيقتين.

وقالت الوكالة الوطنية للحد من الكوارث إن حالة التحذير التي تم رفعها الشهر الماضي لم تتغير ومازالت عند نفس المستوى، وهو الإبقاء على منطقة محظورة قطرها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.

وقالت الوكالة إن ثورة البركان التي وقعت في الساعة 8:20 صباحا بالتوقيت المحلي لم تتسبب في لأي حالة من الذعر، كما لا يزال مطار إدي سوسيبتو يوجياكارتا الدولي مفتوحا أمام الرحلات الجوية.

ويقع جبل ميرابي على بعد نحو 30 كم من وسط مدينة يوجياكارتا في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان.

ويعيش حوالي ربع مليون شخص داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من فوهة البركان.

وكان آخر ثوران رئيسي لبركان ميرابي عام 2010 وأدى حينها إلى مقتل 347 شخصا.

وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل يعيش به أكثر من 250 مليون نسمة، ضمن ما يعرف بحلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة عرضة للزلازل والانفجارات البركانية.

ويقوم علماء الزلازل في الحكومة الإندونيسية بمراقبة أكثر من 120 بركانا نشطا في البلاد.