البث الحي
سياسة|إندونيسيا

شاهد: بركان ميرابي بإندونيسيا يقذف حمما بارتفاع 6 كيلومترات

1/6/2018

أطلق جبل ميرابى الإندونيسي أعمدة الرماد بلغت حوالي 6 كيلومترات في ثورة استمرت دقيقتين.

وقالت الوكالة الوطنية للحد من الكوارث إن حالة التحذير التي تم رفعها الشهر الماضي لم تتغير ومازالت عند نفس المستوى، وهو الإبقاء على منطقة محظورة قطرها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.

وقالت الوكالة إن ثورة البركان التي وقعت في الساعة 8:20 صباحا بالتوقيت المحلي لم تتسبب في لأي حالة من الذعر، كما لا يزال مطار إدي سوسيبتو يوجياكارتا الدولي مفتوحا أمام الرحلات الجوية.

ويقع جبل ميرابي على بعد نحو 30 كم من وسط مدينة يوجياكارتا في جزيرة جاوة المكتظة بالسكان.

ويعيش حوالي ربع مليون شخص داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من فوهة البركان.

وكان آخر ثوران رئيسي لبركان ميرابي عام 2010 وأدى حينها إلى مقتل 347 شخصا.

وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل يعيش به أكثر من 250 مليون نسمة، ضمن ما يعرف بحلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة عرضة للزلازل والانفجارات البركانية.

ويقوم علماء الزلازل في الحكومة الإندونيسية بمراقبة أكثر من 120 بركانا نشطا في البلاد.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)