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سياسة

ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

1/6/2018

قالت المديرية العامة للأوقاف في القدس أن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.

وتحدث الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد عن أحوال المسلمين عامة وعن أوضاع المدينة المقدسة بشكل خاص.

كانت إسرائيل قد أعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لدخول المدينة المقدسة في شهر رمضان. وسمحت للنساء من كافة الأعمار بدخول مدينة القدس، بينما سمحت لمن هم فوق الأربعين عاما فقط من الرجال بالدخول أيام الجمعة وحسب.

ويحتاج الفلسطينيون في الأوقات العادية تصاريح خاصة من إسرائيل لدخول المدينة المقدسة التي أقامت جدارا حولها وجعلت الدخول إليها عبر بوابات حديدية ضخمة.

وقدرت مديرية الأوقاف عدد المصلين في الجمعة الأولى من رمضان بنحو 120 ألفا، وفي الجمعة الثانية بنحو 200 ألف مصل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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