استشهاد مسعفة فلسطينية برصاص الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مسعفة برصاص الاحتلال في مسيرات العودة شرق خان يونس بقطاع غزة اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في تصريح له: "فلسطين تودع شهيدة العمل الإنساني رزان أشرف النجار (21 عاما) التي لم تغادر ميدان عملها الإسعافي خلال مسيرة العودة الكبرى حتى قدمت نفسها شهيدة اليوم شرقي خانيونس".

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان قوله إن رزان أصيبت برصاصة وهي تركض للوصول إلى مصاب قرب السياج الحدودي شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف الشاهد، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنها كانت ترتدي زيا أبيض مميزا للمسعفين "ورفعت يدها بوضوح لكن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار وأصيبت برصاصة في الصدر".

وقال القدرة إن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا برصاص الاحتلال في الجمعة العاشرة لمسيرة العودة الكبرى وصل إلى 100 شخص من بينهم شخصا أصيبوا بالرصاص الحي.

وبدأت احتجاجات التي حملت اسم "مسيرة العودة الكبرى" في 30 من مارس/آذار للتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم لأراضي أسرهم ومنازلهم التي خرجوا منها بسبب الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة ضحايا هذه المسيرات حتى 30 من مايو/أيار وصل إلى 118 شهيدا و13300 مصاب من بينها 330 مصابا بإصابات خطيرة.