اتفاق مبدئي بين الأمم المتحدة وميانمار على عودة مسلمي الروهينغيا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنها توصلت لاتفاق إطار مع حكومة ميانمار يستهدف السماح لمئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا الذين لجأوا إلى بنغلاديش بالعودة طوعا وبأمان

كانت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة قالت إنه منذ أغسطس/آب 2017 فر نحو 700 ألف شخص من مسلمي الروهينغيا من أمام حملة عسكرية في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية وسط تقارير عن أعمال قتل واغتصاب وإحراق عمدي على نطاق واسع.

وقالت المفوضية في بيان "ما دامت الظروف غير مهيأة حتى الآن للعودة طوعا فإن مذكرة التفاهم هي الخطوة الأولى والضرورية لدعم جهود الحكومة لتغيير هذا الوضع".

وقالت حكومة ميانمار في بيان مقتضب صدر في وقت متأخر يوم الخميس إن مذكرة التفاهم ستوقع "قريبا" وإن وكالات الأمم المتحدة "ستدعم الوصول إلى سبل للرزق من خلال تصميم وتطبيق مبادرات اجتماعية".

وقال زاو هتاي المتحدث باسم حكومة ميانمار إنه ليس لديه ما يضيفه على البيان.

واتفقت ميانمار وبنغلاديش في يناير/كانون الثاني على إتمام عمليات العودة الطوعية للاجئين خلال عامين لكن الخلافات بين الجانبين استمرت بما عرقل تطبيق الخطة.

وفي بيان منفصل صدر الخميس قالت حكومة ميانمار إنها ستشكل لجنة مستقلة للتحقيق في "انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بها" في ولاية راخين بعد عمليات للجيش هناك ردا على هجمات من مسلحين روهينغيا على مواقع أمنية.

وقال البيان إن اللجنة ستتلقى مساعدة من خبراء دوليين من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقال جورج وليام أوكوث-أوبو المسؤول الكبير في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للصحفيين في داكا عاصمة بنغلاديش بعد زيارة استغرقت خمسة أيام لمخيمات اللاجئين الروهينغيا على الحدود إن الظروف في ميانمار لا تسمح حتى الآن "بعودة آمنة ومستدامة".

وأضاف أن التحدي العاجل بالنسبة لوكالات الإغاثة هو نقل نحو 200 ألف من اللاجئين الروهينغيا الذين تهددهم الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار والرياح الموسمية من المناطق التي لجأوا إليها، إلى مناطق أكثر أمنا.