مهاتير محمد يعلن فوز تحالفه في الانتخابات البرلمانية بماليزيا

قال مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق إن تحالف المعارضة الذي يقوده فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء.

وقال مهاتير للصحفيين مشيرا إلى تحالف رئيس الوزراء: "نعتقد بناء على إحصاءاتنا الرسمية أنهم متأخرون بفارق كبير. الأرجح أنهم لن يشكلوا الحكومة".

وأظهرت النتائج الرسمية الصادرة حتى الآن من لجنة الانتخابات أن تحالف باريسان الحاكم بقيادة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق حصل على 25 مقعدا مقابل 16 لتحالف مهاتير من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 222.

وأظهرت إحصاءات غير رسمية لوسائل الإعلام أرقاما مختلفة، ووضع أحدها المعارضة في الصدارة.

ويحتاج أي حزب أو تحالف إلى تحقيق أغلبية بسيطة من 112 مقعدا لتشكيل الحكومة، وهو رقم يعتقد مهاتير وتحالف الأمل بقيادته أنه فاز به.

من جانبها قالت مفوضية الانتخابات في ماليزيا إنه لا يمكنها إصدار أي بيانات فيما يتعلق "بالنتائج الحقيقية" للانتخابات العامة التي جرت اليوم الأربعاء إلى أن يتم التحقق من جميع النتائج.

وقال محمد هاشم عبد الله، رئيس المفوضية، للصحفيين: "أتمنى أن يتحلى الناس بالصبر… سنبذل قصارى جهدنا لجمع المعلومات من أنحاء البلاد".

وتولى مهاتير (92 عاما) منصب رئيس الوزراء من عام 1981 حتى عام 2003.