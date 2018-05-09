مصر تعرقل مشاركة وفد قطري في اجتماعات بالجامعة العربية

اتهمت دولة قطر مساء الثلاثاء، السلطات المصرية بعرقلة مشاركة وفدها في اجتماعات بالجامعة العربية في مقرها بالقاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/ أيار الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن عبد الرحمن ناصر العبيدان، المستشار الإعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام، إعراب المؤسسة عن "الأسف الشديد لعرقلة السلطات المصرية إصدار تأشيرات لوفد قطر المكلف بالمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ 91 للجنة الدائمة للإعلام العربي واجتماع الدورة العادية الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب".

وأضاف العبيدان، وهو رئيس الوفد المكلف بالمشاركة في اجتماعات اللجنة والمجلس، أن المؤسسة لم تتلق أي رد رسمي من السلطات رغم قيامها بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرات لأعضاء الوفد للمشاركة في الاجتماعين المذكورين منذ وقت مبكر.

وأدى تعنت السلطات المصرية في استخراج التأشيرات إلى حرمان الوفد من المشاركة، سواء في الاجتماع التحضيري للجنة الدائمة للإعلام العربي الذي بدأ أمس الإثنين، أو الاجتماع الوزاري المقرر الأربعاء.

وحمّل العبيدان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المسؤولية عن حرمان دولة قطر من المشاركة في هذه الاجتماعات، مطالبا إياها بأن تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن مشاركة الوفود.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع دولة قطر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، كما فرضت عليها حصار بريا وبحريا وجويا، فيما تتهم قطر "الرباعي" العربي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.