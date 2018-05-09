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سياسة

حماس تفوز في الانتخابات الطلابية لجامعة بيرزيت بالضفة الغربية

عملية فرز الأصوات في الانتخابات الطلابية بجامعة بيرزيت بالضفة الغربية
عملية فرز الأصوات في الانتخابات الطلابية بجامعة بيرزيت بالضفة الغربية
9/5/2018

أظهرت نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بالضفة الغربية المحتلة (الأربعاء) فوز قائمة الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة حماس، بأغلبية المقاعد.

وحصدت الكتلة الطلابية 24 مقعدا، بعد حصولها على 3784 صوتا من أصوات الطلاب الناخبين، بينما حصدت كتلة ياسر عرفات، الذراع الطلابي لحركة فتح على 23 مقعدا بحصولها على 3615 صوتا.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد حلت في المركز الثالث بعدما حصدت قائمتها " القطب الطلابي التقدمي" 4 مقاعد، بحصولها على 705 أصوات، في حين لم تحصل كتلة الوحدة الطلابية، الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية، على أية مقاعد.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي الذي تحققه الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

من جهتها أشادت حركة حماس بنتائج الانتخابات، واعتبرتها دليلا على ثقة طلاب الجامعة في كتلة الوفاء الإسلامية.

وقالت الحركة في بيان إن هذه النتائج تدلل على خيار الشارع الفلسطيني في الالتفاف على من يتبنى خيار المقاومة، ومن يحافظ على الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت ورفض مشاريع تصفية القضية ورهنها للأجندة التي تتجاوز حقوق شعبنا".

ودعت الحركة الكتل والقوائم الطلابية إلى "تغليب العمل المشترك"، كما طالبت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في الضفة "بوقف حملة الاعتقالات السياسية التي تشنها ضد طلبة الجامعات، والتي أدت إلى أجواء غير صحية في حرية العمل الطلابي" مشيرة إلى أن الاعتقالات طالت المئات منذ مارس/آذار.

المصدر : الجزيرة مباشر
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