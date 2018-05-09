إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى بسبب تحركات إيرانية في سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى تحسبا لتفجر محتمل للوضع مع سوريا اليوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحابه من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بعد رصد "نشاط غير معتاد" للقوات الإيرانية في سوريا أصدر تعليمات للسلطات المدنية في مرتفعات الجولان بتجهيز المخابئ ونشر دفاعات جديدة وتعبئة بعض قوات الاحتياط.

وقال مسؤولون إن الجنرال غادي أيزنكوت رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ألغى مشاركة مزمعة في مؤتمر أمني دولي واجتمع مع وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان وقادة آخرين للأمن الوطني.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الأمر الذي صدر اليوم الثلاثاء بتجهيز المخابئ في مرتفعات الجولان لم يسبق له مثيل خلال الحرب الأهلية السورية.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان من سوريا في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ بأي اعتراف دولي. وألقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة في التلفزيون أشاد فيها بسياسة ترمب تجاه إيران وأشار إلى التوترات بشأن سوريا.

وقال "لأشهر الآن تنقل إيران أسلحة مدمرة لقواتها في سوريا بهدف ضرب إسرائيل.. سنرد بقوة على أي هجوم على أراضينا".