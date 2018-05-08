منظمات حقوقية: إسرائيل اعتقلت أكثر من 500 فلسطيني الشهر الماضي

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية (الثلاثاء) إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 551 فلسطينيا خلال شهر أبريل/نيسان وحده، بينهم 124 طفلا وتسع نساء.

وأوضحت مؤسسات "نادي الأسير الفلسطيني" و"الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"هيئة شؤون الأسرى" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" في بيان مشترك أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 6 آلاف أسير منهم 63 سيدة من بينهن ثماني فتيات قاصرات ونحو 350 طفلا ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450 معتقلا.

وذكر البيان أن حوالي 430 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها منذ فبراير/ شباط.

وقالت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بيانها إن عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات ارتفع إلى 537 معتقلا بينما يقضي 484 معتقلا أحكاما صدرت بحقهم لأكثر من 20 سنة أو أقل من مؤبد.

وأضاف بيان المؤسسات الفلسطينية أن 431 معتقلا صدرت بحقهم أحكام تتراوح ما بين 15و20 سنة وأن 275 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10 و15 سنة.

وقال نادي الأسير في بيان له إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 26 مواطنا من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء، ومن بين المعتقلين ثلاثة فتية لا تتجاوز أعمار كل منهم خمسة عشر عاما من بلدة العيسوية في القدس.

وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر من دون محاكمة، وتكون هذه الفترة قابلة للتجديد.