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شاهد: نتنياهو يؤكد دعمه لقرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

8/5/2018

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء "دعمه الكامل" للقرار "الشجاع" الذي اتخذه دونالد ترمب بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال نتنياهو إن "إسرائيل تدعم بالكامل القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس ترمب اليوم برفض الاتفاق النووي الكارثي" مع إيران.

وأضاف أنه عارض الاتفاق "منذ البداية" "ليس لأن هذا الاتفاق لا يمنع إيران من السير في اتجاه القنبلة (النووية) فحسب، بل لأنه يفسح لها المجال نحو ترسانة كاملة من القنابل النووية خلال بضعة أعوام".

واعتبر أن رفع العقوبات تزامنا مع تنفيذ الاتفاق أدى إلى "نتائج كارثية".

وقال أيضا إن "الاتفاق لم يؤد إلى تراجع خطر الحرب بل جعله قريبا، الاتفاق لم يحد من السلوك العدواني لإيران بل زاده في شكل كبير" في المنطقة برمتها.

من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بتعبئة عدد محدود من قوات الاحتياط "على حسب الحاجة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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