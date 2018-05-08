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سياسة|أرمينيا

برلمان أرمينيا ينتخب زعيم المعارضة رئيسا للوزراء

أنصار زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان احتشدوا أمام البرلمان أثناء التصويت على اختياره رئيسا للوزراء
أنصار زعيم المعارضة الأرمينية نيكول باشينيان احتشدوا أمام البرلمان أثناء التصويت على اختياره رئيسا للوزراء
8/5/2018

انتخب البرلمان الأرميني زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء (الثلاثاء) بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادها باشينيان وأجبرت سلفه سيرج سركسيان على التنحي.

وصوت 59 من أعضاء البرلمان، الذي يضم 105 مقاعد، لصالح باشينيان، ومنهم أعضاء من الحزب الجمهوري الحاكم، ما يمنحه الأغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب، بينما صوت 42 عضوا بالرفض.

كانت أغلبية من نواب البرلمان قد رفضت ترشحه في الأسبوع الماضي.

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء كارين كارابتيان إنه سيتنحى بعد انتخاب باشينيان.

وتجمع الآلاف من أنصار باشينيان في العاصمة للاحتفال بفوزه.

وجاء التصويت بعد أيام من احتجاجات ضخمة نظمها أنصار باشينيان أجبرت رئيس الوزراء سيرج سركسيان على التنحي، ومهدت الطريق لتغيير كبير في السلطة في البلد الذي كان جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق.

وقالت كارين بالايان (19 عاما) التي ارتدت قميصا عليه صورة باشينيان "قمنا بثورة في بلدنا. وسيحترمنا العالم بأسره".

وتراقب موسكو بقلق الأحداث المضطربة في أرمينيا التي تعتبرها حليفا استراتيجيا لها ولا تريد أن يتغير حكامها بما قد يخرجها عن مدارها. وتوجد قاعدة عسكرية روسية في أرمينيا وقال باشينيان إنه سيحافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين.

ويتمتع الحزب الجمهوري الحاكم وثيق الصلة برئيس الوزراء المستقيل سركسيان بأغلبية في البرلمان.

وفي رضوخ لقوة الاحتجاجات، التي تسببت في شلل تام لمظاهر الحياة في البلاد في أحد أيامها الأسبوع الماضي، قال الحزب إنه سيدعم ترشح باشينيان أثناء تصويت البرلمان .

المصدر : رويترز
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