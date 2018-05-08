أطلقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس اسم "الولايات المتحدة" على دوار قرب السفارة الأمريكية المنوي افتتاحها في القدس (الاثنين) المقبل "تكريما" للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال نير بركات، رئيس البلدية، في تعليق عبر "فيسبوك": "قررنا إطلاق اسم (الولايات المتحدة)، على دوار قريب من مبنى السفارة الأمريكية، تكريما لترمب".

ومن المقرر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس بحضور مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

وقال بركات: "لقد اعترف الرئيس ترمب بالقدس عاصمة للشعب اليهودي".

وأضاف: "اتخذنا هذا القرار (إطلاق اسم الولايات المتحدة على دوار بالقدس) لإظهار حبنا واحترامنا لرئيس الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، الذي وقف دائما إلى جانب إسرائيل والقدس".

كانت الولايات المتحدة قررت استخدام القسم القنصلي في القنصلية الأمريكية العامة في القدس كمقر مؤقت للسفارة الأمريكية لحين إقامة سفارة دائمة في غضون عدة سنوات.

وأعلن ترمب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها؛ ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.