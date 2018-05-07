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سياسة

وزير إسرائيلي يهدد: سنقتل بشار الأسد

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
7/5/2018

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الإثنين، إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضي السورية في تنفيذ هجمات ضدها.

وقال شتاينتز وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني (واي نت) "إسرائيل لم تتدخل في الحرب الأهلية السورية حتى الآن. "إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه".

وأضاف "إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته".

ومنذ فبراير شباط اشتد الخلاف بين إسرائيل وإيران بشأن سوريا مما أثار مخاوف من تصعيد كبير قبل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المرتقب بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وفي التاسع من أبريل نيسان أسفرت ضربة جوية ضد قاعدة سورية عن مقتل سبعة من قوات الحرس الثوري الإيراني. واتهمت طهران إسرائيل بتنفيذ هذه الضربة وتوعدت بالانتقام مما دفع إسرائيل إلى التهديد بتوسيع هجماتها ضد أهداف عسكرية إيرانية في سوريا.

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزارة الدفاع حتى الآن على هذه التصريحات. 

ونقل نص قصة (واي نت) عن شتاينتز قوله بوضوح إن إسرائيل ربما تقتل الأسد لكن التسجيل المصور لمقابلته لم يتضمن ذلك.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد ما وصفته بأنه تحذير من أجهزة المخابرات الإسرائيلية من أن إيران تخطط لهجوم صاروخي من داخل سوريا ضد قواعد عسكرية إسرائيلية.

وفسر محللون هذا الإعلان بأنه تحذير لإيران بأن خططها مفضوحة.

ويلتقى نتنياهو يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو حيث يناقشان الملف السوري الذي تدعم فيه موسكو بقاء الأسد في السلطة.

وفي تلميح إلى بوتين قال شتاينتز "على من يحرص على بقاء الأسد.. أن يبلغه بضرورة منع الهجمات على إسرائيل".

المصدر : رويترز
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