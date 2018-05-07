البث الحي
سياسة

"كاميرات المترو" أمل إيطاليا لمعرفة حقيقة مقتل ريجيني

عُثر على الباحث ريجيني مقتولاً في فبراير/شباط 2016، قرب العاصمة المصرية القاهرة
عُثر على الباحث ريجيني مقتولاً في فبراير/شباط 2016، قرب العاصمة المصرية القاهرة
7/5/2018

دعا النائب العام المصري نبيل صادق، نظيره الإيطالي إلى إيفاد ممثل لحضور عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطات مترو الأنفاق التي تواجد بها جوليو ريجيني قبل اختفائه ثم مقتله.

واستعرض بيان صادر عن مكتب النائب العام، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها النائب العام بنظيره الإيطالي جوزيبي بينياتوني اليوم (الاثنين) في ضوء الاتفاق المسبق بين الجانبين، للوقوف على آخر مستجدات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر بهدف الوصول إلى نتائج حاسمة حول واقعة مقتل الباحث الإيطالي.

وأشار البيان إلى أن نائب عام روما قرر إرسال وفد برئاسة مساعد النائب العام الإيطالي سيرجيو كولايوكو، ويضم خبراء فنيين إيطاليين لحضور عملية استرجاع البيانات.

وأكدت النيابة العامة أن خطوة استرجاع البيانات من كاميرات المراقبة يعول عليها الجانبان المصري والإيطالي آمالًا كبيرة للوصول إلى حقيقة واقعة اختفاء ومقتل "ريجيني"، والكشف عن مرتكبيها، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على حصول نيابة روما في نهاية الإجراءات الفنية على نسخة مما تم استرجاعه.

وأضاف البيان أن المكالمة الهاتفية تناولت الإشارة إلى ما يُتخذ من إجراءات تعمل النيابة العامة المصرية على استكمالها بناءً على المذكرة المسلمة من نيابة روما في ديسمبر الماضي وستكون نتائجها موضوع لقاء قضائي جديد سيعقد قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)

نتنياهو: أتشرف بمشاركة الترشح لجائزة نوبل للسلام مع محمد بن زايد (فيديو)

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)
الأكثر قراءة

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)