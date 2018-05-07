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سياسة|أفغانستان

غارة على مدرسة دينية في أفغانستان تقتل 30 طفلا

طفل مصاب جراء الغارة التي شنها الجيش الأفغاني على مدرسة دينية في ولاية قندوز
طفل مصاب جراء الغارة التي شنها الجيش الأفغاني على مدرسة دينية في ولاية قندوز
7/5/2018

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن 36 شخصا، بينهم 30 طفلا، لقوا حتفهم في غارة نفذها سلاح الجو الأفغاني الشهر الماضي خلال احتفال ديني شمالي إقليم قندوز.

ووفقا لتقرير لـ"بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان"، فإن الغارة التي وقعت في منطقة دشت آرتشي في الثاني من نيسان/أبريل الماضي على تجمع من رجال وأطفال أسفرت أيضا عن إصابة 71 شخصا بينهم 51 طفلا.

وأضاف تقرير البعثة الأممية أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن أرقام الضحايا أكبر، إلا أن الطريقة الصارمة التي تتبعها البعثة لاحتساب الضحايا تتطلب التأكد من ثلاثة مصادر مستقلة لكل حالة وفاة.

وشدد التقرير على أن حفل التخرج لحفظة القرآن كان "معلنا ومعروفا على نطاق واسع" وأن الحشد كان يتألف في المقام الأول من مدنيين "منهم كثيرون من الأطفال، وكثيرون منهم دون سن العاشرة".

وأضافت البعثة أن العدد الكبير من الضحايا الأطفال يثير تساؤلات حول مدى احترام الحكومة الأفغانية للقواعد المتبعة في الحروب.

وبعد الهجوم، أعلنت الحكومة الأفغانية أن هدف القصف كان "تجمعا عسكريا" لحركة طالبان كان يتواجد فيه أبرز قادة الحركة، ومن بينهم أعضاء في "مجلس شورى كويتا" الذي يضم قادة طالبان أفغانستان.

وكان حاجي محمد نعيم، القيادي القبلي والشاهد على القصف، قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الغارة خلفت ما لا يقل عن 50 قتيلا من المدنيين وما لا يقل عن 65 مصابا. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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