شاهد| نصر الله يحتفي بنتائج الانتخابات ويعتبرها انتصارا لحزبه

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله المدعوم من إيران يوم الاثنين إن نتائج الانتخابات اللبنانية تعد "انتصارا سياسيا ومعنويا كبيرا لخيار المقاومة" في إشارة إلى حزب الله

وفي خطاب تلفزيوني بعد يوم من أول انتخابات نيابية تجرى في البلاد منذ تسع سنوات قال نصر الله "نستطيع أن نحكي اليوم بدرجة عالية من اليقين أن الحضور النيابي الذي أفرزته هذه الانتخابات …يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية المقاومة وهذا الخيار الاستراتيجي ولحماية المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة".

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي جرت أمس الأحد، بعد 9 سنوات من الانقطاع، تقدم تحالف "حزب الله" و"حركة أمل" لتبلغ حصته البرلمانية 30 مقعدًا، فيما فقد "المستقبل" 13 مقعدًا، إذ يتوقع أن يتراجع تمثيله من 34 حاليًا إلى 21، من أصل 128 مقعدًا في المجلس، إضافة إلى فوز 7 مستقلين من خارج الطبقة السياسية التقليدية، في سابقة مهمة.

في المقابل، اكتسب "التيار الوطني الحر"، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد، ميشال عون، 5 مقاعد، ليرتفع تمثيله إلى 26 مقعدًا.