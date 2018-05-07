شاهد: شخصيات بملابس أفاتار تتظاهر من أجل "كوكب فلسطيني"

طلت مجموعة من الشبان الفلسطينيين، المشاركين في مسيرات العودة، أجسادهم باللون الأزرق ووضعوا شعرا مستعارا وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني.

وفي استعراض غريب بالاحتجاجات قلد الشبان الشخصيات الخيالية لفيلم (أفاتار)، الذي عرض عام 2009. وهو عبارة عن مغامرة خيالية وضعت في العالم السحري البعيد لقمر أو كوكب باندورا الخيالي الذي تسكنه كائنات مسالمة زرقاء.

ويظهر الفيلم، الذي حقق إيرادات تجاوزت أعلى إيرادات حققها فيلم وبلغت 2.7 مليار دولار من عرضه في أنحاء المعمورة، العالم من القمر السحري المثالي حيث تعيش كائنات (نافي) الغريبة والذي غزاه البشر.

ويقول المحتجون الفلسطينيون إن واقعهم يشبه وضع كوكب باندورا.

ومن هؤلاء شاب يدعى محمد أبو حجر قال "جئنا لنجسد شخصية أفاتار من فيلم أفاتار العالمي لنؤكد بأن الشعب الفلسطيني شعب يستحق الحياة وأننا نخاطب العالم بعقله الغربي. اليوم جئنا لنقول إن الغزو الأمريكي والإسرائيلي لكوكبنا الفلسطيني غزو باطل".

وأضاف "شخصية أفاتار هو مقاوم لكوكبه الفضائي التي حاول الاحتلال الأمريكي احتلاله وطرد السكان الأصليين من هذا الكوكب".

ويرى فلسطيني من أهل غزة يدعى حسن لافي أن هذه الخطوة ترمز إلى فهم الفلسطينيين للمقاومة السلمية.

وقال لافي "هؤلاء الشباب يفهمون ما معنى الفيلم العالمي أفاتار، يفهمون ما معنى المقاومة السلمية، الجرأة التي لديهم أن يمثلوا هذه الشخصية ليقولوا للعالم أن الفلسطيني هو يعني إنسان تعرض لإبادة الجماعية. الفلسطيني من أجل أني يحيا لابد أن يزول الاحتلال كما فعل أفاتار عندما قاوم الغزو الأمريكي لكوكبه".

وسقط عشرات الشهداء وأصيب المئات منذ بدأ سكان غزة مسيرات العودة في 30 من مارس/ آذار الماضي مطالبين بحق العودة للاجئين وأبنائهم وأحفادهم لبيوتهم الموجودة فيما يعرف بإسرائيل الآن.

ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات التي تحمل اسم (مسيرة العودة الكبرى) حتى يوم 15 من مايو/أيار.