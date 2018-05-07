تنظيم الدولة يغتال مرشحا للانتخابات التشريعية في العراق

أقدم تنظيم الدولة، فجر الإثنين، على اغتيال مرشح للانتخابات التشريعية بالرصاص جنوبي الموصل في شمال العراق، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم المسؤولية عن عملية اغتيال .

وقال مدير ناحية القيارة صالح الجبوري، إن مسلحين "اغتالوا فجر اليوم المرشح عن قائمة ائتلاف الوطنية فاروق زرزور الجبوري بالرصاص بعدما داهموا منزله" في ناحية اللزاكة بمنطقة القيارة الواقعة على بعد 70 كيلومترًا جنوبي الموصل.

وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل، استلام جثة الجبوري الذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات على اللائحة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم الدولة عبر حساباته على تطبيق "تلغرام" عن "تصفية" الجبوري داخل منزله.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم عن اغتيال أحد المرشحين للانتخابات العراقية، منذ بدء الحملة.

وكان تنظيم الدولة قد توعد في تسجيل صوتي في أبريل/نيسان الماضي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في العراق في 12 مايو/أيار الحالي.

والجبوري ليس أول مرشح يقتل في العراق، ففي نهاية أبريل/نيسان الماضي، قتل المرشح عن قائمة "دولة القانون" التي يرأسها نوري المالكي، نجم الحسناوي، جراء إطلاق نار خلال تواجده لتسوية نزاع عشائري في بغداد.

وهذه الانتخابات هي الأولى التي سيشهدها العراق بعد دحر تنظيم الدولة الذي سيطر لنحو ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة العراق.