تقرير: إيران تخطط لشن هجوم صاروخي على شمال إسرائيل

نقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الاثنين عن مصادر أمنية أنها تعتقد أن إيران تخطط لشن هجوم صاروخي على شمال إسرائيل.

ومن المستهدف أن يكون الهجوم ردا على قصف استهدف مطار التيفور بريف حمص بسوريا الشهر الماضي. وكانت روسيا وسوريا قد أكدتا أن إسرائيل هي من قصف المطار. وهددت إيران بالرد على القصف الذي أسفر عن مقتل سبعة إيرانيين.

وبحسب الهيئة الإسرائيلية فإن الخطة التي تعدها طهران تتضمن إطلاق عناصر من حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وميليشيات أخرى في سوريا صواريخ أرض أرض باتجاه إسرائيل.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن إيران لا ترغب في خوض حرب ضد إسرائيل وبالتالي سيكون الهجوم محدودا ليطال فقط أهدافا عسكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من نشر أنباء عن معرفة إسرائيل للخطط الإيرانية هو تحذير الجمهورية الإسلامية من أنها ستتحمل كامل المسؤولية عن هجوم من هذا القبيل.

ومن المتوقع أن تعرض إسرائيل قريبا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواد الاستخبارية التي جمعها جهاز الموساد عن البرنامج النووي الإيراني. وكانت الوكالة الدولية قد أوضحت أنه ليس بحوزتها أي معلومات عن الأرشيف النووي الإيراني، الذي كشف عنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس إنه يفضل مواجهة إيران "عاجلا وليس آجلا". وأضاف: "الدول غير المستعدة لاتخاذ خطوة في الوقت المناسب ضد العدوان القاتل ضدها ستدفع الثمن أكبر بكثير لاحقا. لا نريد تصعيدا، ولكننا مستعدون لأي سيناريو".