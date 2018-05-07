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سياسة

ترمب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
7/5/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سوف يعلن قراره بشأن مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الدولي مع إيران (الثلاثاء).

وكتب ترمب على حسابه على تويتر مساء الإثنين: "سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدا من البيت الأبيض في الساعة الثانية مساء".

ويأتي الاعلان قبيل انقضاء المهلة التي أعلنها ترمب، والمفترض أن تنتهي السبت القادم، والتي هدد الرئيس الأمريكي أن يعلن فيها الانسحاب من الاتفاق ما لم يعمل الأوربيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه "بعيوبه الرهيبة".

ويقضي الاتفاق، الذي وقعته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران عام 2015، بتخفيف العقوبات الدولية على طهران في مقابل تعهدها بالتخلي عن جزء من برنامجها النووي لمدة 10 سنوات بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية.

المصدر : وكالات
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