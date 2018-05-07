"النهضة" يتقدم على نداء تونس ويتصدر أول انتخابات بلدية بعد الثورة

أعلن مسؤولون من حزب النهضة في تونس اليوم الأحد تقدم حزبهم على منافسه نداء تونس في أول انتخابات بلدية حرة في خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلد.

والانتخابات البلدية أيضا فرصة حقيقية لتثبيت حكم محلي فعلي والتوجه للامركزية في تونس بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية.

وقال القيادي في النهضة لطفي زيتون لرويترز بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع "النهضة فاز في الانتخابات متقدما على نداء تونس بفارق يصل 5 بالمئة.. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها عن التوافق والنهج الديمقراطي".

وأقر القيادي بنداء تونس برهان بسيس بتقدم النهضة على نداء تونس بفارق من ثلاثة الى خمسة بالمئة.

وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة بعد ظهر الأحد. وكان التصويت قد بدأ في حدود الساعة الثامنة صباحا في أول انتخابات بلدية بعد ثورة يناير كانون الثاني 2011.

ويختار الناخبون المسجلون وعددهم 5 ملايين و300 ألف ناخب في هذه الانتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد وهي خطوة مهمة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتنافس أكثر من 57 ألف مرشح الكثير منهم من النساء والشباب.

ويتوقع أن يحصد حزب النهضة ومنافسه نداء تونس غالبية المقاعد في الانتخابات البلدية بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تعزيز حضورها واقتناص مكاسب مهمة في هذه الانتخابات. كما تسعى قوائم مستقلة عديدة يترأسها شبان إلى خلق المفاجأة.

وفي ظل عزوف شبابي واضح عن الانتخابات بسبب خيبة الأمل مع تفشي البطالة وخصوصا في صفوف الشباب، دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التونسيين يوم الجمعة للتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.

وقال "هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، لأول مرة الشعب التونسي مدعو للمشاركة في الانتخابات البلدية.. على الشعب التونسي التجند للتصويت.. الدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد".

وحتى الساعة الثالثة بلغت نسبة التصويت نحو 21 بالمئة.

وأشارت تقارير الى حدوث مواجهات بين قوائم حزبية في مناطق عدة .

وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات في ثماني مراكز انتخابية بمدينة المظيلة جنوبي البلاد بعد خطأ في ورقة التصويت أثار احتجاج رؤساء قوائم انتخابية.

وأشارت أحزاب إلى حدوث انتهاكات في مناطق عدة من بينها محاولة التأثير على الناخبين وتوزيع أموال.

وأقر عضو هيئة الانتخابات عادل البيرنصي بحدوث بعض الانتهاكات ولكنه قال إنها انتهاكات غير كبيرة ولا تأثير لها على سير ونتيجة الانتخابات.

ومن المتوقع إعلان النتائج في اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

ولاقت تونس إشادة لكونها قصة النجاح الوحيدة في ثورات الربيع العربي إذ أطاحت برئيسها السلطوي زين العابدين بن علي الذي حكمها لسنوات طويلة دون أن يتسبب ذلك في الكثير من العنف أو حرب أهلية أو العودة إلى الحكم الاستبدادي.