ماكين يوصي بألا يحضر ترمب جنازته

أوصى السيناتور الأمريكي جون ماكين بعدم حضور الرئيس دونالد ترمب مراسم جنازته حال وفاته إذ يعاني من سرطان الدماغ.

وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن ماكين وهو سيناتور جمهوري، أوصى مسؤولين في البيت الأبيض مقربين منه بدعوة نائب الرئيس مايك بنس بدلا عن ترمب لحضور جنازته، وأن تقام مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

وفي الأسابيع الأخيرة، زار عدد من السياسيين ماكين في مستشفى قريب من مزرعته في ولاية أريزونا، ومن بينهم جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، والسيناتور السابق جو ليبرمان.

وفي كتابه "موجة لا تهدأ"، الذي صدر مؤخرا، وبخ ماكين الرئيس ترمب، واتهمه بـ"بإهدار القيم الأمريكية عبر مدح طغاة دوليين، وتشويه وسائل الإعلام، وتجاهل حقوق الإنسان، والحط من قدر اللاجئين".

ولفت في هذ الصدد إلى مدح ترمب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغرامه بالرئيس الصيني شين جين بينغ، وهما زعيمان يتهمهما ماكين بـ"القمع".

ويعد ماكين (81 عاما) من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية رغم معركته مع سرطان الدماغ.

وهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ 1987.

ويعود عداء ترمب الطويل الأمد مع ماكين إلى جذوره في الأيام الأولى من السباق الرئاسي لعام 2016؛ إذ انتقد عضو مجلس الشيوخ ترمب لتهديده المهاجرين المكسيكيين في خطاب يونيو/حزيران 2015 الذي أعلن فيه ترشيحه.