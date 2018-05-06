ترمب يرشح "دكتور أوز" لعضوية مجلس الصحة في البيت الأبيض

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الطبيب من أصل تركي محمد أوز(دكتور أوز)، لعضوية مجلس الرياضة والصحة والتغذية في البيت الأبيض.

وقال بيان أصدره البيت الأبيض (السبت) إن ترمب رشح أوز ليصبح عضوا لمدة عامين في المجلس المسؤول عن تقديم نصائح للشعب الأمريكي في الموضوعات المتعلقة بالتغذية الصحية والتمارين الرياضية.

والطبيب أوز، المقيم في الولايات المتحدة، معروف بشكل خاص بتوصياته المتعلقة بالتغذية والحميات الغذائية.

وقال أوز في تغريدة عبر "تويتر": "أنتظر بفارغ الصبر العمل من أجل تطوير نمط حياة الشباب".

وأنشئ مجلس الرياضة والصحة والتغذية في البيت الأبيض عام 1956، ويعمل من أجل تحسين نمط الحياة الصحي للشعب الأمريكي.