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سياسة|مصر

العفو الدولية تنتقد الحبس الانفرادي لسجناء سياسيين في مصر

6/5/2018

انتقدت منظمة العفو الدولية الحبس الانفرادي التعسفي لسجناء سياسيين في مصر.

وقالت المنظمة في تقرير إن السلطات المصرية تحتجز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى، وذلك في 14 سجنا على الأقل.

وقال ماركوس بيكو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا: "الحبس الانفرادي يمثل أشد أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية".

وتابع: "الأساليب غير الإنسانية للسجّانين تؤدي لدى المسجونين إلى نوبات اكتئاب ونوبات هلع وجنون الارتياب /بارانويا/ واضطرابات في التركيز والذاكرة".

ولغرض وضع التقرير قامت المنظمة الحقوقية في الفترة بين شهري مارس/آذار 2017 وإبريل/نيسان 2018، بإجراء أكثر من 90 مقابلة مع أقارب 27 شخصا محتجزا وتسعة سجناء سابقين.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه ليس مسموحا باستخدام الحبس الانفرادي إلا إذا لم يعد هناك أي إجراءات تأديبية أخرى متوافرة، بحسب القانون الدولي، على ألا يستمر الحبس الانفرادي أكثر من 15 يوما متتالية.

وأشارت المنظمة إلى أن ذلك لم يكن الحال غالبا في مصر، وهو يساوي التعذيب، وفقا للمعايير الدولية.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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