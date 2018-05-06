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سياسة

العراق يوجه ضربة جوية لتنظيم الدولة داخل سوريا

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
6/5/2018

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن مقاتلات عراقية شنت ضربة جوية ضد تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية في ثاني هجوم من نوعه في غضون أقل من شهر.

وأوضح المكتب في بيان الأحد أن من وصفهم بـ "أبطال القوة الجوية العراقية" وجهوا "ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب قرية الدشيشة داخل الاراضي السورية".

والدشيشة قرية تقع في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا والواقعة على حدود العراق.

وأضاف البيان، أن "الضربة جاءت بأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي".

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية عن الضربة أو نتائجها.

ويعد الهجوم الأخير الثاني من نوعه في غضون أقل من شهر، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية في 19 أبريل/نيسان المنصرم شن ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم الدولة في محافظة دير الزور السورية الواقعة على حدود العراق، ما أدى الى مقتل 36 عنصراً من التنظيم.

وتقول بغداد إنها تشن هذه الضربات بـ"موافقة الحكومة السورية".

وكان العبادي قد قال في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي إن العراق سيتخذ "كل الإجراءات الضرورية" لمنع مسلحي تنظيم الدولة في سوريا من شن أي هجمات عبر الحدود.

وبعد 3 سنوات وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، الذي كان سيطر على ثلث مساحة البلاد.

المصدر : الأناضول
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