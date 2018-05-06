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سياسة

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مشارف غزة

6/5/2018

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة المحاصر، بينما قال الاحتلال إنه قتلهما بعد محاولتهما عبور السياج الحدودي.

وقالت قوات الاحتلال في بيان إن "القوات أطلقت النار صوب ثلاثة مشتبه بهم حاولوا التسلل إلى إسرائيل من جنوب قطاع غزة وإتلاف البنية الأساسية الأمنية في منطقة السياج الأمني. وقتل اثنان من المشتبه بهم".

وقال مسؤولون من قطاع الصحة الفلسطيني إن الرجلين قتلا بنيران إسرائيلية قرب بلدة خانيونس.

وتقع المنطقة قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 40 فلسطينيا في احتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" التي بدأت يوم 30 مارس آذار.

ويقول الاحتلال ردا على انتقادات دولية بشأن استخدامه الذخيرة الحية في المظاهرات إنه "يحمي حدوده ولا يتخذ مثل هذه الإجراءات إلا عندما يقترب، بدرجة كبيرة، المتظاهرون الذين يحاول بعضهم إلقاء قنابل حارقة وزرع متفجرات".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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