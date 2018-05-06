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سياسة

استشهاد ستة فلسطينيين في انفجار بقطاع غزة

5/5/2018

أنحت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، باللائمة على إسرائيل في انفجار وقع في قطاع غزة اليوم السبت وأدى إلى مقتل ستة من أعضاء الحركة.

ووصف بيان أصدرته كتائب عز الدين القسام الحادث بأنه "جريمة نكراء".

وقال البيان "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".

ولم تذكر حماس تفاصيل أخرى.

من ناحية أخرى، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي أي دور له في الانفجار.

وقال متحدث عسكري "جيش الدفاع الإسرائيلي ليس له دور في هذا الحادث بأي شكل".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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