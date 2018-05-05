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سياسة

شاهد: حافلات تجلي مقاتلي المعارضة جنوبي دمشق

5/5/2018

وصلت الدفعة الثانية من مهجري بلدات يلدا وببيلا، وبيت سحم في جنوب دمشق (السبت) إلى ريف حلب الشمالي (شمالي سوريا).

وأضافت مصادر لـ " الجزيرة" أن مجموع الدفعتين اللتين خرجتا أمس في إطار اتفاق جنوب دمشق لإجلاء أفراد الجيش السوري الحر والمدنيين تجاوز 2200 شخص.

في المقابل، أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن حافلات دخلت بلدات جنوب دمشق لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتزامن تنفيذ اتفاق جنوب دمشق، بحسب وكالة سانا التابعة للنظام السوري، مع تقدم قوات النظام على حساب تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق.

وذكرت سانا أن قوات النظام سيطرت على الجزء الجنوبي من حي الحجر الأسود بالكامل، مضيفة أن العمليات العسكرية ضد "تنظيم الدولة" تتواصل على محاور عدة في القسم الشمالي من الحي.

وهذا يعني، وفق ما ذكرته الوكالة، أن تنظيم الدولة انحسر إلى مساحة تقدر بأربعة كيلومترات مربعة جنوبي دمشق.

وبدأ انسحاب المسلحين من "الجيب" (الخميس) الماضي بعد استسلامهم. ومن المتوقع أن يغادر نحو خمسة آلاف من المسلحين وأفراد أسرهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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