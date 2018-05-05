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سياسة

إسرائيل تطلع مسؤولي استخبارات أوربيين على أرشيف إيران النووي

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض "وثائق تعود للملف النووي الإيراني"
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرض "وثائق تعود للملف النووي الإيراني"
5/5/2018

كشف مسؤول إسرائيلي النقاب عن أن مسؤولين استخبارات من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا زاروا إسرائيل لاطلاعهم على أرشيف إيران النووي لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المسؤول، الذي لم يتم تسميته، للقناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي، إن جميع المواد التي حصلت عليها اسرائيل في عملية استخباراتية جريئة ستقدم الأسبوع المقبل إلى الدول الثلاث وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وكشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الاثنين) الماضي، عن جواسيس إسرائيليين هربوا إلى خارج إيران نحو 100 ألف وثيقة وملفات "مؤرشفة" تعرض بالتفصيل طموحات طهران في مجال الأسلحة النووية وأبحاثا في السنوات السابقة لتوقيع الاتفاق.

وقال المسؤول الرفيع، في التصريحات التي أوردها الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" (السبت) إن إسرائيل نسقت كشفها عن الوثائق النووية مع البيت الأبيض.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن ادعاءات رئيس الوزراء "الصهيوني" بنيامين نتنياهو عن تطوير إيران للسلاح النووي كاذبة وهدفها خداع الشعوب وبعض الحكومات.

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفه من الاتفاق النووي الإيراني في الثاني عشر من مايو/أيار الجاري، وما إذا كان سيوافق على تمديد رفع العقوبات من عدمه على إيران.

كان ترمب قد ربط تمديد رفع العقوبات برغبته في تعديل الاتفاق النووي المبرم بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، قبل إعلانه المرتقب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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