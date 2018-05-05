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سياسة|أمريكا

أمريكا تعيد إنشاء الأسطول الثاني في الأطلسي وتضع روسيا نصب عينيها

5/5/2018

تعيد القوات البحرية الأمريكية إنشاء أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي بعد نحو 7 سنوات من تفكيكه فيما تضع وزارة الدفاع الأمريكية روسيا في محور استراتيجيتها العسكرية.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية، (الجمعة): "استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيدا وينطوي على مزيد من التحديات".

وأضاف: "الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي".

وقال مسؤول بالبحرية الأمريكية، طلب عدم نشر اسمه إن عددا من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد وليس واضحا متى سيبدأ الأسطول عمله.

وفي عام 2011 تم تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.

ومنذ ذلك الحين تبدي روسيا مزيدا من الحزم فتستعرض قوتها العسكرية في صراعات مثل أوكرانيا وسوريا مما زاد التوتر بين موسكو وواشنطن.

وقال الجيش الأمريكي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن التصدي لروسيا والصين سيكون أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات بعد أكثر من 15 عاما من التركيز على مكافحة الإسلاميين "المتشددين".

المصدر : رويترز
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