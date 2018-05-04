مصر: إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد

نسبت صحيفة الأهرام الرسمية إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الجمعة) قوله إن إرسال قوات عربية لسوريا أمر وارد يناقشه مسؤولون من مختلف الدول.

لكن وزارة الخارجية قالت إن ذلك لا يعني إمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة قول الوزير "فكرة إحلال قوات محل أخرى، ربما تكون عربية، هو أمر وارد. وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا".

وفي بيان توضيحي صدر اليوم الجمعة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد "التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا".

وأضاف "تفسير تلك التصريحات لا يجب إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر".

وقال المتحدث إن إرسال قوات مصرية إلى الخارج لا يتم "إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

وفي 14 من أبريل/ نيسان الماضي، نفذت واشنطن وباريس ولندن "ضربة ثلاثية" على أهداف للنظام السوري، بعد أسبوع من هجوم كيميائي شنه على بلدة دوما بريف دمشق، أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وآنذاك أعلنت مصر عن "قلق بالغ من التصعيد العسكري"، ورفض استخدام أية أسلحة محرمة دوليًا على الأراضي السورية.

وجاء الموقف المصري عقب "الضربة الثلاثية" مطالبة بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن، وسط أحاديث أمريكية عن نية للانسحاب من سوريا وسط خيارات مطروحة بإحلال قوات عربية مكانها.