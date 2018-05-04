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سياسة

محمود عباس يعتذر عن تصريحاته بشأن اليهود

الرئيس الفلسطيني محمود عباّس
الرئيس الفلسطيني محمود عباّس
4/5/2018

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس احترامه للديانة اليهودية، بعد اتهامه بمعاداة السامية عندما قال إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوربيين نجم عن سلوكهم وليس دينهم.

ودان الرئيس الفلسطيني في بيان أصدره مكتبه في رام الله اليوم معاداة السامية وقال إن المحرقة "أبشع جريمة في التاريخ".

وصدر البيان بعد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني استمر أربعة أيام.

وجاء في البيان "إذا شعر الناس بإهانة بسبب كلمتي أمام المجلس الوطني الفلسطيني لا سيما أتباع الدين اليهودي، أقدم اعتذاري لهم. أود أن أؤكد للجميع أنني لم أكن أقصد ذلك وأؤكد مجددا احترامي الكامل للدين اليهودي وكل الأديان السماوية".

وأضاف عباس "وأود أيضا أن أكرر إدانتنا للمحرقة النازية، كونها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب عن تعاطفنا مع ضحاياها".

وتابع "كذلك فإننا ندين معاداة السامية بجميع أشكالها، ونؤكد التزامنا بحل الدولتين، والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية، وذلك بعدما قال عباس في كلمة إن الاضطهاد التاريخي لليهود الأوربيين نجم عن سلوكهم وتورطهم بـ"الربا والبنوك".

وكتب نتنياهو على تويتر قائلا "يبدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة سينكرها دوما، أدعو المجتمع الدولي لإدانة معاداة السامية الجسيمة من جانب أبو مازن.

وكان عباس قال في افتتاح اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني أول أمس (الاثنين) في رام الله إن اليهود الذين انتقلوا إلى أوربا "كانوا كل 15-10 سنة يتعرضون لمذبحة من دولة ما، منذ القرن الحادي عشر حتى الهولوكوست".

وأشار إلى ثلاثة كتب لمؤلفين مختلفين "يقولون الكراهية لليهود ليست بسبب دينهم وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية، إذ المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في أوربا ضد اليهود ليست بسبب دينهم بل بسبب الربا والبنوك".

وتابع "الدليل على ذلك كان هناك يهود في الدول العربية، أتحدى أن تكون حدثت قضية ضد اليهود في الوطن العربي منذ 1400 سنة لأنهم يهود".

ومن جانب آخر رفض وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الجمعة اعتذار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تصريحاته بشأن اليهود.

وكتب ليبرمان على تويتر، إن "أبو مازن منكر بائس للمحرقة أعدّ رسالة دكتوراه عن إنكار المحرقة ونشر لاحقا كتابا عن إنكار المحرقة. هذه الطريقة التي يجب معاملته بها. اعتذاراته غير مقبولة".

المصدر : وسائل إعلام
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