كرواتيا تعتقل بوسنيا لعلاقته باغتيال الزواري

ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية أن الشرطة اعتقلت مواطنا من البوسنة وقد يتم تسليمه إلى تونس لاحتمال ضلوعه في اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في 2016.

ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة أن المواطن "البوسني اعتقل في 13 مارس تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس. هذا الشخص رهن الاحتجاز وعملية تسليمه منوطة بالجهات القضائية الكرواتية".

وقالت الوكالة نقلا عن تقارير إعلامية إن مسؤولا تونسيا أكد في وقت سابق تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما وإن أحدهما اعتقل في كرواتيا.

كان محمد الزواري، 49 عاما، يعمل مهندسا للطيران وخبيرا في مجال الطائرات بدون طيار. وقتل الزواري بالرصاص في سيارته بمنطقة العين في صفاقس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016. وقالت السلطات التونسية فيما بعد إنها اعتقلت 10 تونسيين إلا أن أجنبيين يشتبه في تدبيرهما عملية الاغتيال تمكنا من الفرار.

وقالت حركة حماس إن الزواري كان عضوا بها، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله.