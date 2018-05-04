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سياسة|تونس

كرواتيا تعتقل بوسنيا لعلاقته باغتيال الزواري

مهندس الطيران التونسي محمد الزواري
مهندس الطيران التونسي محمد الزواري
3/5/2018

ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية أن الشرطة اعتقلت مواطنا من البوسنة وقد يتم تسليمه إلى تونس لاحتمال ضلوعه في اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في 2016.

ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة أن المواطن "البوسني اعتقل في 13 مارس تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس. هذا الشخص رهن الاحتجاز وعملية تسليمه منوطة بالجهات القضائية الكرواتية".

وقالت الوكالة نقلا عن تقارير إعلامية إن مسؤولا تونسيا أكد في وقت سابق تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما وإن أحدهما اعتقل في كرواتيا.

كان محمد الزواري، 49 عاما، يعمل مهندسا للطيران وخبيرا في مجال الطائرات بدون طيار. وقتل الزواري بالرصاص في سيارته بمنطقة العين في صفاقس في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016. وقالت السلطات التونسية فيما بعد إنها اعتقلت 10 تونسيين إلا أن أجنبيين يشتبه في تدبيرهما عملية الاغتيال تمكنا من الفرار.

وقالت حركة حماس إن الزواري كان عضوا بها، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله.

المصدر : رويترز
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