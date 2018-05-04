شاهد: إعادة انتخاب عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الوقت الذي سعى فيه إلى تجديد شرعيته باختيار أشخاص موالين له.

وكان من المتوقع إعادة انتخاب عباس في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة واستمر أربعة أيام، واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو حليف قوي لعباس ومن بين التسعة الجدد الذين انتخبوا لعضوية اللجنة التي تضم 15 عضوا "أبلغني الأخوة في اللجنة التنفيذية الآن أنهم تشاوروا فيما بينهم وقرروا انتخاب الرئيس أبو مازن (محمود عباس) رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

كان عباس دعا المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع من أجل وضع استراتيجية للرد على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطط نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

وخيّم على أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني منذ 22 عاما انتقادات لخطاب الافتتاح الذي ألقاه عباس يوم الاثنين والذي أثار اتهامات له بمعاداة السامية.

ولم يتم انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة بل جرى اختيارها بالتشاور مع الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في الاجتماع.

ويُعتقد أن عباس (82) عاما حقق معظم أهدافه بما فيها تخليص اللجنة من بعض منافسيه ومنهم ياسر عبد ربه ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمفاوض أحمد قريع.

وترك عباس الباب مفتوحا للفصائل التي قاطعت الجلسة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني للحصول على أحد المقاعد الثلاثة التي لا تزال شاغرة، وقال أيضا إن الحركات الإسلامية المنافسة مثل حركة حماس محل ترحيب للانضمام للجنة التنفيذية "إن قبلت بالوحدة الوطنية وإن قبلت الالتزام بقرارات منظمة التحرير".

وقاطعت حماس وحركة الجهاد الإسلامي الاجتماع إلى جانب بعض الفصائل الأخرى بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولم ترغب بعض الفصائل في حضور اجتماع يعقد في الضفة الغربية المحتلة في حين طالب آخرون بتأجيل الاجتماع للسماح بإجراء مشاورات على نطاق أوسع وإتاحة المزيد من الوقت للمصالحة بين الحركتين الرئيسيتين حماس وفتح.

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الجلسة بأنها حفل تصفيق لعباس.