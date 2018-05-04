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سياسة|تركيا

حزب الشعب الجمهوري يعلن مرشحه للانتخابات الرئاسية التركية

محرم إنجة (يمين) بجوار زعيم حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو
محرم إنجة (يمين) بجوار زعيم حزب الشعب كمال قليجدار أوغلو
4/5/2018

أعلن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ترشيح النائب عن ولاية يالوفا محرم إنجة لخوض سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 24 من يونيو/ حزيران المقبل.

وقررت الكتلة البرلمانية للحزب بالإجماع في اجتماع، اليوم الجمعة، برئاسة زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو، ترشيح إنجة للرئاسة التركية.

وعقب الاجتماع قال إنجة في أول تصريح مقتضب للصحفيين، إن "كل شيء سيكون جميلًا جدًا".

ومن ثم انتقل برفقة قليجدار أوغلو إلى إحدى الصالات الكبيرة في أنقرة حيث يعقد فيها مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري.     

وحاول إنجة في السابق إقالة قليجدار أوغلو من منصب رئيس الحزب، لكنه فشل في الحصول على دعم كافٍ بين مندوبي الحزب ليحل محل الرئيس، الذي يشغل منصبه منذ ثمانية أعوام. 

المصدر : الألمانية + الأناضول
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