الشيخ عكرمة صبري: إسرائيل منعتني من السفر بزعم خطورتي على أمن الدولة

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، في أول ظهور له بعد منعه من السفر، إن قوة من استخبارات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بيته وطلبوه للتحقيق، ثم سلموه قرارا بمنعه من السفر.

وأضاف الشيخ عكرمة صبري في برنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشر، أنه عندما ذهبت لغرفة التحقيق في القدس تسلم كتابا موقعا من وزير الداخلية الإسرائيلي يتضمن منعه من السفر خارج البلاد لمدة شهر.

وعن أسباب المنع من السفر أوضح الشيخ عكرمة صبري أن الإسرائيليين يزعمون أنه يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة، وأن المنع لمدة شهر قابل للتجديد لأربعة أشهر أخرى.

وأضاف الشيخ أن القرار استند على ما يعرف بقانون الطوارئ، وهو امتداد لقانون بريطاني صدر عام 1945 ضد الفلسطينيين فقط، والذي يسمح لأي مسؤول بإنزال العقوبة دون محاكمة وهذا القرار ساري المفعول من 1 مايو/أيار.