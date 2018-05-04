الأمم المتحدة: الحرب السورية تتواصل ولا راحة للمدنيين

قال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا الخميس إن الحرب السورية مستمرة دون هوادة على الرغم من انخفاض عدد المدنيين المحاصرين.

وقال إيغلاند إن ملايين المدنيين لا يزالون محاصرين وسط الصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات وإن كثيرين ممن فروا من مناطق المعارك اضطروا للجوء إلى مخيمات تنوء بالنازحين في إدلب بشمال غرب البلاد.

ويخشى مسؤولون في المعارضة المسلحة من شن قوات النظام السوري وحليفتيها روسيا وإيران هجوما على إدلب وهو ما تقول عنه منظمات الإغاثة إنه قد يتسبب في معاناة للمدنيين على نطاق أوسع من حصار حلب العام الماضي.

وقال إيغلاند للصحفيين "لا يمكن أن تكون لدينا حرب في إدلب. أواصل قول ذلك الآن لروسيا ولإيران ولتركيا وللولايات المتحدة ولأي طرف قد يكون له تأثير".

ودعا إلى إجراء مفاوضات لحماية المدنيين وقال إن ضربات جوية تعرضت لها إدلب في الآونة الأخيرة هي نذير شؤم.

وتسير الحرب لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ تدخلت روسيا في صفه عام 2015. واستعاد الأسد السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بمساعدة روسيا وإيران بعد أن كانت المساحة التي يسيطر عليها أقل من خمس سوريا في 2015.

ومحافظة إدلب هي أكبر منطقة مكتظة بالسكان لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة التي تقاتل النظام في دمشق. وتدفق سوريون إلى إدلب بمعدلات متسارعة على مدى العامين الماضيين من مناطق استعاد الجيش السيطرة عليها.

وقال إيغلاند إن نحو 11 ألف سوري لا يزالون تحت الحصار فيما توجد صعوبة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى نحو مليونين مقارنة مع 625 ألف محاصر و4.6 مليون شخص يصعب الوصول إليهم قبل عام.

وقال إيغلاند للصحفيين "القول بأن هذه الحرب تنحسر قول خاطئ تماما. هذه الحرب مستمرة وما زالت رحاها تدور وسط السكان المدنيين".

وأضاف إيغلاند أن هناك تقارير عن اتفاقات لإجلاء الناس من بعض ما تبقى من مناطق محاصرة بما فيها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق.

وتابع إيغلاند أن هؤلاء الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم سيتوجهون على الأرجح إلى إدلب في إطار اتفاقات يتم إبرامها دون مشاركة الأمم المتحدة أو أي هيئات إنسانية.

وبموجب تلك الاتفاقات بين مسلحي المعارضة والنظام يسمح للمسلحين الذين يواجهون هزيمة عسكرية بالانسحاب إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال إنه سيكون من الأفضل حمايتهم حيث يوجدون نظرا لأن إدلب باتت مكتظة عن آخرها بالنازحين الذين يقيمون في العراء وفي مخيمات مزدحمة أو مراكز تجميع تغص أيضا بالمدنيين.

ومضى إيغلاند يقول "إنهم يأتون الآن في الساعة الثانية من فجر كل يوم ويواجه كل منهم صعوبة في إيجاد سرير".

ولا يذهب كل الناجين من المناطق المحاصرة إلى إدلب. وقال إيغلاند إن هناك نحو 40 ألف شخص ما زالوا يعيشون في مخيمات في الغوطة الشرقية في ظل تقارير تفيد بمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عاما من المغادرة. وأضاف أن قيودا صارمة فرضت على إمكانية وصول مساعدات الأمم المتحدة.

وثمة تطور إيجابي نادر هو نظام مناطق "عدم الاشتباك" الذي يزود الأطراف المتحاربة بمعلومات عن أماكن وجود المستشفيات وغيرها من مواقع المساعدات الإنسانية. وهذا العام تم إضافة 500 موقع آخر إلى 160 موقعا موجودا بالفعل في ذلك النظام.

لكن وقعت أربع غارات جوية على مواقع بمناطق عدم الاشتباك هذا العام. وقال إيغلاند إن روسيا قدمت للأمم المتحدة تقارير بشأن غارات جوية على مستشفيين في مارس آذار. وأضاف أنه يريد أيضا تقارير عن ضربات لمستشفيات في شمال حمص الأسبوع الماضي.

ومضى يقول "إذا لم تكن هناك محاسبة فإن هذا النظام لن ينجح. أنا أرفض الاستسلام".