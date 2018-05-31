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سياسة|ليبيا

شاهد: مهاجرون محتجزون يتناولون الإفطار بمحبسهم في ليبيا

31/5/2018

تناول مهاجرون مسلمون، محتجزون في ليبيا، إفطار رمضان على مأدبة نظمها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وقُدمت للمهاجرين المُحتجزين في مركز احتجاز "طريق السكة" بطرابلس وجبات إفطار مجانية وحلويات ومشروبات أثناء المأدبة.

وقال حسني أبو عيانة مدير المكتب الإعلامي في جهاز الهجرة فرع طرابلس إن نحو 1300 مهاجر غير شرعي يُحتجزون في المركز. وتهدف المبادرة إلى إزالة الحواجز بين المهاجرين والمسؤولين في مركز الاحتجاز.

وأشار أبو عيانة إلى أن المهاجرين المحتجزين حاليا من جنسيات آسيوية وأفريقية وعربية.

ولم يشارك سوى بضع مئات من المهاجرين، من الرجال والنساء من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، في مأدبة الإفطار التي أُقيمت في فناء مركز الاحتجاز.

وقال مهاجر من مصر يدعى ‏محمود عوض الله إن المشاركة في مأدبة إفطار جماعي مع مهاجرين آخرين جعله يشعر وكأنه في بيته.

ومع ذلك عبر عوض الله عن أمنيته أن تُعجل السلطات الليبية بإجراءات إعادته إلى مصر ليقضي عيد الفطر مع أهله.

وتمثل ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوربا، لكن عدد من نجحوا في الوصول إلى إيطاليا هوى بشكل حاد منذ يوليو/ تموز بسبب الأنشطة المتزايدة لأفراد خفر السواحل الليبيين، الذين دربهم الاتحاد الأوربي.

وفي ليبيا مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة لاسيما من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وسافر بعضهم إلى ليبيا على أمل السفر عن طريق البحر المتوسط إلى أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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