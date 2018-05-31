شاهد: سوق خيري للأسر الفقيرة في غزة

افتتحت مؤسسة أهلية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ سوقًا خيريًا للأسر الفقيرة تستفيد منه نحو ألف و150 أسرة.

ويضم السوق الخيري شتى أنواع الخضروات واللحوم الطازجة والمُجمدة، والفواكه، والمواد الغذائية؛ ويسمح للعائلة الفقيرة بالحصول على احتياجاتها، بما لا يزيد عن 50 دولارًا.

ويموّل هذا السوق مؤسسة وقف الواقفين (جنوب أفريقيا)، عبر جمعية "إسناد المجتمع"، غير الحكومية.

وبدأ السوق عمله الإثنين الماضي، ويستمر حتى انتهاء توزيع القسائم الخاصة بالعائلات الفقيرة المستفيدة منه.

وقال مدير جمعية إسناد المجتمع بلال قديح "هذا السوق ينفذ بنفس الآلية للعام الثالث على التوالي، لكن هذا العام زادت عدد القسائم الشرائية، فوصل لحوالي (1150 قسيمة)، بقيمة (50 دولار أمريكي) للقسيمة الواحدة".

وأضاف قديح "الأسرة المستفيدة تأتي للسوق وتتجول وتشتري ما تريد، دون إجبار أو إكراه على صنف بعينه، من أجود أنواع الخضار والفواكه والمواد الغذائية حديثة الصناعة، وبشكل لائق، دون أي عناء أو مشقة، أو الاصطفاف طوابير".

ورأى أن فكرة السوق "ناجحة" كونها "تحفظ كرامة الأسرة المحتاجة المستفيدة، من خلال إعطائهم حرية للتسوق دون الشعور بالإهانة".

وبيّن أن مشروع السوق تستفيد منه محافظتا خان يونس ورفح (جنوب القطاع).

بدورها، أشادت المستفيدة من مشروع السوق ناهد أبو طعيمة (35عامًا)، بفكرة السوق؛ معللة ذلك بقولها إنه "حفظ كرامة الناس ولا يُهينهم، ويعطيهم حرية الاختيار".

وشكرت ناهد كل من "دعم ومول السوق" متمنيةً استمراره لتقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة في ظل الحصار الإسرائيلي والأوضاع الصعبة.