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سياسة

شاهد| الصليب الأحمر: جميع الخدمات الأساسية في غزة على شفا الانهيار

31/5/2018

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس إنها سترسل فريقين جراحيين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع لعلاج حالات الإصابة الشديدة بين الفلسطينيين.

وقال روبرت مارديني مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأدنى والأوسط "هذا المزيج من الخبرة الطبية والمستلزمات سيعجل مرحلة الشفاء الطويلة وسيخفف الحمل عن نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء".

وأضاف أن 13 ألفا أصيبوا منذ بدأت الاحتجاجات في 30 مارس آذار.

وحذر مارديني من شح حاد في الأدوية والمواد الطبية في القطاع، مشيرا إلى أن جميع الخدمات الأساسية في غزة أصبحت على شفا الانهيار.

المصدر : رويترز
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