بماذا رد الأسد على وصف ترمب له بـ "الحيوان"؟

أثار رئيس النظام السوري بشار الأسد احتمال الصدام مع القوات الأمريكية في سوريا ما لم تأخذ الولايات المتحدة العبرة من العراق وترحل عن بلاده سريعا.

وأضاف خلال مقابلة له مع قناة "روسيا اليوم" أنه سيتفاوض مع المقاتلين الذين تدعمهم واشنطن ميدانيا لكنه سيستعيد الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة إذا لزم الأمر سواء دعمتهم القوات الأمريكية أم لا.

ورد الأسد أيضا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب له بأنه "حيوان" قائلا إن "الكلام صفة المتكلم". قائلا إن الصفات التي وصفه بها ترمب تعكس أخلاق الأخير.

وأضاف، أن ما قاله ترمب بحقه "لا يؤثر فيه" وهو يهتم فقط بالتصريحات الصادرة من الأشخاص الذين تثق فيهم "المتوازنين، العقلاء الأخلاقيين.. وهذا ما يؤثر فيك، سواء أكان كلامهم إيجابيا أو سلبيا".

وتابع "هذه ليست لغتي، ولا أستطيع استعمال لغة مشابهة، وهي تمثله، هذه لغته هو.. فهو بهذا الكلام يعبر عن نفسه، وهذا طبيعي".

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف الأسد في أكثر من مناسبة بـ "الحيوان" الذي يقتل شعبه.

وتوعد الرئيس الأمريكي في إبريل/ نيسان الماضي نظيره السوري بدفع ثمن باهظ نظير هجومه الكيميائي على دوما في ريف دمشق، وحمّل ترمب روسيا وإيران المسؤولية عن دعم الأسد الذي وصفه "بالحيوان".