البث الحي
سياسة

بماذا رد الأسد على وصف ترمب له بـ "الحيوان"؟

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد
31/5/2018

أثار رئيس النظام السوري بشار الأسد احتمال الصدام مع القوات الأمريكية في سوريا ما لم تأخذ الولايات المتحدة العبرة من العراق وترحل عن بلاده سريعا.

وأضاف خلال مقابلة له مع قناة "روسيا اليوم" أنه سيتفاوض مع المقاتلين الذين تدعمهم واشنطن ميدانيا لكنه سيستعيد الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة إذا لزم الأمر سواء دعمتهم القوات الأمريكية أم لا.

ورد الأسد أيضا على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب له بأنه "حيوان" قائلا إن "الكلام صفة المتكلم". قائلا إن الصفات التي وصفه بها ترمب تعكس أخلاق الأخير.

وأضاف، أن ما قاله ترمب بحقه "لا يؤثر فيه" وهو يهتم فقط بالتصريحات الصادرة من الأشخاص الذين تثق فيهم "المتوازنين، العقلاء الأخلاقيين.. وهذا ما يؤثر فيك، سواء أكان كلامهم إيجابيا أو سلبيا".

وتابع "هذه ليست لغتي، ولا أستطيع استعمال لغة مشابهة، وهي تمثله، هذه لغته هو.. فهو بهذا الكلام يعبر عن نفسه، وهذا طبيعي".

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف الأسد في أكثر من مناسبة بـ "الحيوان" الذي يقتل شعبه.

وتوعد الرئيس الأمريكي في إبريل/ نيسان الماضي نظيره السوري بدفع ثمن باهظ نظير هجومه الكيميائي على دوما في ريف دمشق، وحمّل ترمب روسيا وإيران المسؤولية عن دعم الأسد الذي وصفه "بالحيوان".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)