الرباط تحقق في اعتداءات جنسية ضد عاملات مغربيات في إسبانيا

أعلن المتحدث باسم حكومة المغرب، مصطفى الخلفي، أن "المغرب لا يمكن أن يبقى صامتا ضد الاعتداءات الجنسية المفترضة ضد العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الإسبانية وسيفتح تحقيقا".

وقال الخلفي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع المجلس الحكومي (الخميس) إنه "سيتم فتح هذا التحقيق بالتعاون مع البرلمان المغربي".

يذكر أن النقابة المغربية "المنظمة الديمقراطية للشغل" كانت قد أعلنت منذ أيام أن العاملات المغربيات بعقود موسمية في الضيعات والحقول ومصانع التلفيف الفلاحية للفراولة والفواكه الحمراء بإسبانيا، يعشن "استعباداً واستغلالاً جنسياً".

ونددت النقابة بـ "مثل هذه الاعتداءات والتحرشات الجنسية التي تمارس على العاملات المغربيات بعقود مؤقتة بإسبانيا" مطالبةً "وزارة التشغيل بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية كرامة وحقوق العاملات المغربيات، والتخلي عن مواقفها المتخلفة، وإلا اصبحت الوزارة شريكا في عملية المتاجرة بالبشر واستغلال فقر وحاجات المواطنات المغربيات".

ودعت "السلطات الإسبانية المعنية بتفعيل الإجراءات القانونية والجنائية لمتابعة المتورطين في هذه الجرائم، وحملها على احترام مقتضيات اتفاقية الشغل لظاهرة التحرش الجنسي، الذي تتعرض له العاملات المغربيات الموسميات، في بعض حقول جني الفراولة بالديار الإسبانية وبالضبط بمدينة هويلفا جنوب غربي إسبانيا، الواقعة في إقليم الأندلس".