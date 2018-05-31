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سياسة|الدنمارك

الدنمارك تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

31/5/2018

حظرت الدنمارك ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لتنضم بذلك إلى فرنسا ودول أوربية أخرى حظرت البرقع والنقاب.

وصوت البرلمان الخميس لصالح قانون قدمته الحكومة المنتمية ليمين الوسط التي قالت إن أغطية الوجه تتعارض مع القيم الدنماركية. ويقول المعارضون للقانون إن الحظر الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب القادم ينتهك حق النساء في ارتداء ما يحلو لهن.

وقال وزير العدل شورن بيب بولسن إن الشرطة لن تأمر المخالفات بنزع غطاء الوجه لكنها ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل.

وستتراوح الغرامة من ألف كرونة دنماركية (160 دولارا) لأول مخالفة، إلى عشرة آلاف كرونة للمخالفة الرابعة.

وفرضت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وولاية بافاريا الألمانية بعض القيود على تغطية الوجه كاملا في الأماكن العامة.

وقال بيب بولسن، رئيس الحزب المحافظ بالحكومة المدعومة من حزب الشعب الدنماركي القومي، عند تقديم القانون في فبراير/ شباط الماضي "إنه (النقاب) يتعارض مع قيم المجتمع الدنماركي ومع احترام المجتمع بتغطية الوجه عند مقابلة الآخرين في الأماكن العامة".

ونقلت وكالة رويترز عن زينب حسين، التي تعيش في كوبنهاغن وترتدي النقاب منذ عام "هذا ليس شيئا طيبا. ويعني أنني لن أتمكن من الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو الخروج مع أسرتي… لكنني لن أخلع نقابي لذا سيكون عليَ أن أجد حلا آخر".

ووصفت منظمة العفو الدولية الحظر بأنه "انتهاك لحقوق النساء ينطوي على تمييز".

وأضافت "يجب أن تتمتع جميع النساء بالحرية في ارتداء ما يحلو لهن وفي ارتداء ثياب تعبر عن هوياتهن أو معتقداتهن".

المصدر : رويترز
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