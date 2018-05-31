الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة اباتشي سعودية

ذكرت تقارير إخبارية أن الدفاعات الجوية واللجان الشعبية التابعة للحوثيين أسقطوا طائرة أباتشي سعودية، ما أدي إلى مقتل طاقمها في جيزان جنوب غربي المملكة.

وقالت وكالة سبأ التابعة لميليشيا الحوثي إنه تم أيضا إسقاط طائرة استطلاع نوع سي اتش 4 في الجوازات قبالة منفذ علب الحدودي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، بهدف استعادة الحكومة الشرعية هناك.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في اليمن أدى إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح نحو ثلاثة ملايين من السكان داخليا وسبب أسوأ أزمة إنسانية في العالم.