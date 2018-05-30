فيديو: شبكة أمريكية تلغي عرضا كوميديا بسبب تغريدة عنصرية

أعلنت شبكة (أي بي سي) التلفزيونية الأمريكية إلغاء الكوميديا التلفزيونية الشهيرة "روزان" بعد أن أثارت النجمة روزين بار غضبها بمقارنة مسؤولة سابقة في إدارة أوباما ب"القرد".

وشنّت بار يوم الإثنين هجوما على فاليري غاريت مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وكتبت على تويتر " الإخوان المسلمون وكوكب القردة كان لديهم طفل، وهي فاليري جاريت"

وقال رئيس شبكة (أي بي سي)، تشانينغ دونغي، في بيان إن " تغريدة روزان بار بغيضة ومثيرة للاشمئزاز، ولا تتوافق مع قيمنا، فقررنا إلغاء عرضها".

واعتذرت الممثلة (65 عاما) عما قالت إنه "نكتة سيئة" عن غاريت التي ولدت في إيران لوالدين أمريكيين.

والعرض التلفزيوني الكوميدي(Roseanne) هو الأكثر مشاهدة في موسم 2017- 2018..

وهو إحياء لعقد التسعينيات من القرن العشرين، والأول لفرقة ABC والذي اعتبر الأكثر مشاهدة على نطاق واسع للموسم الذي انتهى الأسبوع الماضي، وقد استشهد الرئيس دونالد ترمب على شعبية العرض الكبيرة كدليل على أن مؤيديه، ومن بينهم بار، يريدون عرض برامج تتحدث عن مخاوفهم.

ووصف منتقدون تغريدة بار بأنها عنصرية، خاصة وأن فاليري غاريت ذات بشرة سوداء.

ووجه عضو الكونغرس الأمريكي وزعيم الحقوق المدنية جون لويس الشكر للشركة وأضاف "ليس هناك أي مجال في مجتمعنا من أجل العنصرية أو التعصب الأعمى".

وقالت غاريت التي ظهرت في برنامج حول العنصرية أمس الثلاثاء إنها تأمل أن يتحول الحادث إلى لحظة تعليمية.

وأضافت غاريت "أعتقد أن النغمة تبدأ في القمة ونحب أن ننظر لرئيسنا ونشعر كما لو أنه يعكس قيم بلدنا."

وأضافت "لكنني أعتقد أيضا أن كل مواطن فرد يتحمل المسؤولية أيضا ، والأمر متروك لنا جميعا للتراجع، ستكون حكومتنا فقط جيدة كما نجعلها."