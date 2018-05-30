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سياسة

طائرة صينية تعود أدراجها بسبب ظهور شقوق في نافذة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
30/5/2018

اضطرت طائرة تابعة لشركة (كابيتال إيرلاينز) الصينية، كانت في رحلة من الصين إلى فيتنام للعودة أدراجها بعد ظهور شقوق في إحدى نوافذها، بحسب وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الرحلة رقم (جيه دي 421) من مدينة هانغتشو بشرق الصين إلى "نها ترانغ" على الساحل الفيتنامي عادت بعد ساعة من إقلاعها بعد ظهر الثلاثاء.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان للشركة إن شقوقا ظهرت في نافذة ولكن ليس في الزجاج الأمامي كما قال بعض الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يبلغ الركاب بوجود شقوق في الزجاج الأمامي.

وأفاد موقع فلايت رادار 24 الذي يتابع حركة الطائرات إن الطائرة من طراز إير باص.

وشركة كابيتال إيرلاينز مقرها بيجين وهي تابعة لمجموعة (إتش.إن.إيه).

المصدر : رويترز
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